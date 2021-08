Flammen und Melonen: 35 Salzburger im Löscheinsatz

Tag drei im Krisengebiet Griechenland: Im Schichtbetrieb sind die Salzburger Floriani 24 Stunden am Tag im Einsatz - aber auch zwei Rotkreuz-Sanitäter sind mit in Griechenland vor Ort, um die medizinische Versorgung der Crew, aber auch von Zivilisten sicherzustellen. Um was es jetzt im Einsatz hauptsächlich geht: Glutnester zu finden und zu verhindern, dass sich die Flammen ausbreiten.