Doppelt so viele Schüler abgemeldet

Dieses Bild zeichnet sich auch auf Social Media. „Ich will nicht, dass meine Kinder eine Maske tragen müssen, ich will auch keine Tests und keine Impfung. Sie bleiben ganz sicher zuhause!“, schreibt eine Userin in einer Homeschooling-Facebook-Gruppe. Gleichzeitig gibt es aber auch viele, die unabhängig von Covid zuhause unterrichten und sich für Themen wie „freies und selbstbestimmtes Lernen“ stark machen. Auch eine Salzburger Facebook-Gruppe gibt es, in der etwa 200 Mitglieder ihre Erfahrungen und Lehrmethoden miteinander teilen.