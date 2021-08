Drama am Hindukusch | Weiter abschieben

Weiter abschieben! Die Afghanistan-Krise befeuert auch die Diskussion um Abschiebungen vor allem straffällig gewordener Afghanen aus Österreich in ihr Heimatland. Mehrere europäische Länder haben diese Abschiebungen bereits gestoppt, gestern meldete sich auch der Rotkreuz-Präsident und Ex-ÖVP-Politiker Gerald Schöpfer sehr kritisch zu Wort, er wünsche sich „Politiker, die den aufrechten Gang üben. Die den Rechtsstaat, die Verpflichtungen, die Österreich in guten Zeiten eingegangen ist, auch in Zeiten, in denen es nicht populär ist, einhalten.“ Im ÖVP-geführten Innenministerium beißt Schöpfer da allerdings auf Granit. Man hält am strikten Abschiebkurs fest, freilich ohne sagen zu können, wann und wie in absehbarer Zeit überhaupt Rückführungen nach Afghanistan möglich wären. Mit dem - zumindest theoretischen - Festhalten an den Abschiebungen weiß das Innenministerium die Mehrheit hinter sich. Auf die „Frage des Tages“ via krone.at „Trotz Taliban-Vormarsch: Weiterhin nach Afghanistan abschieben?“ antworteten neun von zehn mit „Ja“. Ein so eindeutiges Ergebnis wie selten bei einer Frage!