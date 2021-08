Drohne unterstützt Salzburger Feuerwehr

Laut dem Landesfeuerwehrverband wird das Kamerabild der Drohne über einen Livestream in Echtzeit zum Bediener in das Einsatzleitfahrzeug übertragen. Dadurch hat auch die Einsatzleitung jederzeit einen Überblick über die Lage. Vor allem in der Nacht erleichtert diese Technik den Einsatz und macht eine Arbeit in den Nachtstunden und somit auch den Schichtbetrieb überhaupt erst möglich.