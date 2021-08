Lenkerin (19) krachte in verlangsamte Autos

Eine 19-jährige Spittalerin war mit ihrem Pkw auf der B100 in der Gemeinde Lendorf unterwegs. Sie übersah, dass zwei Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt anhielten und krachte von hinten in ein Auto. Durch die Wucht des Aufpralls fuhr das Fahrzeug dem Vordersten auf. Die vier Insassen der beiden vorderen Fahrzeuge wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal gebracht.