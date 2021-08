Die kleine Botin ist traurig

Am 29. Juli war es 2021 so weit: Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir Menschen alle Ressourcen, die von der Erde innerhalb eines Jahres bereitgestellt werden können, aufgebraucht haben. Demnach bräuchten wir anderthalb Erden (wir Österreicher sogar 3,5), um unseren Verbrauch zu bewältigen. Das ist beschämend!