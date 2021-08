Betrugsversuch mit gefälschter E-Mail von Bank

Betrugsmasche bekannt

Bei unseren Kollegen von der Watchlist Internet ist diese Betrugsmasche hinlänglich bekannt. Durch eine gefälschte E-Mail der bank99 würden Kriminelle versuchen, an Zugangsdaten ihrer Opfer zu kommen. Wer dem angeführten Link in der E-Mail folge, lande auf einer nachgebauten Login-Seite. Diese gefälschte Seite sehe der echten Login-Seite täuschend ähnlich und ermögliche es Kriminellen, Bankzugangsdaten zu erspähen. Wer das gefälschte E-Mail entlarvt, sollte es in den Spam-Ordner verschieben. Wer auf den Betrug reingefallen ist, sollte umgehend seine Bank kontaktieren, erklären, dass er Opfer einer Phishing-Falle wurde und bei der Polizei Anzeige erstatten.