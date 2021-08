Seniorin (86) geht beim Baden im Bodensee unter

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau begab sich eine 86-Jährige am Donnerstagnachmittag kurz vor 15.45 Uhr beim Strandbad Ermatingen zum Baden in den Bodensee. Nachdem die Frau plötzlich im Untersee unterging, reagierte der diensthabende Bademeister sofort und konnte die Dame an Land bringen.