Mit der „Krone“ zum Lakeside der Blasmusik

Es wird die Fans der Blasmusik und elektronischer Musik freuen: Heuer finden die Lakeside Festivals im Seebad in Illmitz wieder statt. Im Vorjahr ist das Festival wegen Corona ausgefallen, doch nun dürfen die Blasmusik-Begeisterten und DJ-Fans wieder gemeinsam feiern. Die Veranstalter Cornelia und Raini Molnar sowie Christoph Michlits freuen sich auf die Events. „Man merkt, dass die Leute wieder raus wollen“, freut sich Rainhard Molnar. Sowohl der Ticketverkauf als auch die Tischreservierungen sind gut angelaufen. Das Lakeside der Blasmusik wird am 3. September stattfinden, das Lakeside Festival am 4. September.