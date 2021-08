Klimaoase und „Offenes Klassenzimmer“ ab 2022

„Die Stadtklimaanalyse hat gezeigt, was jetzt notwendig ist: Bestehendes Grün erhalten und Neues schaffen. Gerade auch in Gebieten mit klimatischen Nachteilen wie dem Industriegebiet. Das Projekt ,Klimaoase‘ ist deshalb das richtige Projekt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Zum einen wird dadurch ein Areal in unserer Stadt noch nachhaltiger begrünt. Zum anderen wird hier Wissen vermittelt und zudem aufgezeigt, wie klimagerechte Stadtentwicklung aussehen kann“, klärt Umweltstadträtin Eva Schobesberger auf. Für die Umsetzung wurde Christoph Wiesmayr vom Verein Schwemmland gewonnen.