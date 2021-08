„Überschießende“ Rendi | „Verwurschteter“ Kickl

„Überschießende“ Rendi-Wagner. Zwar weniger Neuinfizierte als am Vortag - aber auch am Donnerstag wurde mit 850 wieder eine unerfreulich hohe Corona-Infektionszahl gemeldet: In Spitälern liegen derzeit 203 Erkrankte, davon 51 auf Intensivstationen. Genau vor einem Jahr waren 118 Erkrankte in Spitälern, davon 25 auf Intensivstationen. Die aktuelle Entwicklung befeuert auch die Diskussion um strengere Maßnahmen. So fordert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner für den Arbeitsplatz die Einhaltung der 3-G-Regel. Dass es etwa für Großraumbüros keine derartigen Regeln gibt, könne sie nicht nachvollziehen und verlangt deshalb von der Regierung, sich mit den Sozialpartnern zusammenzusetzen, um Verschärfungen zu besprechen. Und was sagen die Sozialpartner dazu? Während der ÖGB den Vorschlag positiv beurteilt kommt aus der Wirtschaftskammer eine Abfuhr, das sei, so heißt es, „überschießend“ und „unverhältnismäßig“. Ähnliche Aussagen haben wir ja im Vorfeld von Corona-Maßnahmen immer wieder zu hören bekommen. Mit Verzögerung wurden sie dann aber schließlich meist doch beschlossen …