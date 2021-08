18-Jähriger geriet auf Baustelle in den Starkstrom

Ein schwerer Arbeitsunfall passierte am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle in Seekirchen. Ein 18-Jähriger gereit in einen Starkstromfluss und wurde zu Boden geschleudert. Ein Polizist begann bis zum Eintreffen des Notarzt mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Der junge Mann konnte stabilisiert werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Salzburg gebracht.