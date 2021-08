Impfärzte schrauben die Quote nach oben

Warum unterscheidet sich die Durchimpfungsrate in den Salzburger Gemeinden so stark? Darauf haben auch die Bürgermeister keine richtige Erklärung. Die Durchimpfungsrate variiert je nach Ortschaft zwischen 35 und 67 Prozent. Was auffällt: Dort, wo ambitionierte Impfärzte am Werk sind, scheint der Stich-Erfolg größer.