Fake-Impfnachweise im Netz ++ „Star Wars“-Hotel

Der Handel mit gefälschten Impfnachweisen boomt im Netz. Außerdem: Schauspieler Kit Harington verrät, dass seine Rolle als Vater anstrengender ist, als die Dreharbeiten zu „Game of Thrones“. Und: Wir zeigen euch das ultimative Hotel für alle „Star Wars“-Fans. Wo das ist und was einen da so erwartet, erfahrt ihr jetzt bei eurem „PUSH“-Magazin mit Annie Müller Martínez.