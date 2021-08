Posse um Impf-Werbung der Landtagsparteien

Den guten Willen will sich niemand absprechen lassen. Doch der Plan, die Jugendsprecher im Landtag für eine Covid-Impfung werben zu lassen, ging gründlich daneben. Bei der SPÖ war die Jugendsprecherin nicht greifbar, die FPÖ wurde gar nicht erst gefragt. So landeten nur die Sprecher der Regierungsparteien am Foto.