Fokus auf Langzeitarbeitlose

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Arbeitsmarktzahlen entwickeln sich glücklicherweise wieder positiv. Zu Monatsbeginn hatten wir berichtet, dass die Zahl der Jobsuchenden ist erstmals seit März 2020 wieder unter die Marke von 10.000 gesunken. Sorgen bereitet allerdings die zunehmende Zahl der Langzeitarbeitslosen. Mehr als 3000 Männer und Frauen waren mit Ende Juli langzeitbeschäftigungslos - und das sind 70 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. AK-Chef Hubert Hämmerle wünscht sich deshalb einen erweiterten Arbeitsmarkt, der als „Chancen-Markt“ neue Perspektiven schaffen soll. Konkret sollen 1000 Plätze entstehen und damit nicht Arbeitslosigkeit, sondern Beschäftigung finanziert werden. Eine durchaus interessante Idee, die Hämmerle in einem Krone-Doppelinterview mit WK-Chef Hans-Peter Metzler kurz vor Weihnachten schon einmal angerissen hatte - und damit durchaus auf ein offenes Ohr gestoßen war. ÖGB-Chef Reinhard Stemmer hat sich ebenfalls Gedanken zu den Langzeitarbeitslosen gemacht und rückt vor allem deren finanzielle Lage in den Vordergrund. Er führt eine Studie an, nach der fast alle Arbeitslose an oder unter Armutsgrenze leben. Seine Forderung: Das Arbeitslosengeld soll von derzeit 55 Prozent auf mindestens 70 Prozent Nettoersatzrate erhöht werden. Ob und welche dieser Ideen umgesetzt werden, ist offen. Fix ist, dass angesichts der steigenden Zahlen der Fokus auf diese Gruppe gerichtet werden muss und mehr als nur Ideen gefragt sind. Ausführlicheres hierzu und weitere Neuigkeiten aus Vorarlberg finden Sie in unserer heutigen Printausgabe - und natürlich auch online. Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen