Land zahlte über 50 Millionen an Entschädigung aus

Das Land Salzburg hat bisher 51,2 Mio. Euro an Covid-Entschädigungen ausbezahlt. Das teilte die Landeskorrespondenz am Donnerstag in einer Aussendung mit. Bisher seien 61 Prozent aller Anträge bearbeitet worden. Mit Stand 9. August sind insgesamt 38.269 Anträge beim Land eingegangen, wovon 23.332 Anträge erledigt sind. Die 51,2 Mio. Euro werden dem Land vom Bund refundiert.