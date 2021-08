Junge Urlauberin (19) auf Kreta vergewaltigt

Wie die „Bild“-Zeitung am Mittwoch berichtete, amüsierten sich die vier deutschen Männer am Montag zusammen mit zwei Frauen aus den Niederlanden (19 und 23) in einer Bar des Badeortes Malia. Die zwei Frauen hätten zugestimmt, in das Zimmer der Deutschen zu gehen, um dort weiter zu feiern. Dann habe einer der Deutschen (21) eine Niederländerin vergewaltigt.