Was ist an den Wunderkapseln wirklich dran?

Zunächst gilt: Lassen Sie sich nicht von Sprüchen wie „Mit diesen Kapseln verlieren Sie 5 Kilo in einer Woche“ irritieren. Das wird und kann nicht so einfach gehen. Ohne Sport und langfristiger Umstellung der Ernährung funktioniert Abnehmen leider nicht. Aber: Die Kapseln enthalten Wirkstoffe, wie zum Beispiel L-Carnitin oder Ketonen, die den Abnehmprozess beschleunigen können. Denn die Stoffe sind maßgeblich an der Fettverbrennung beteiligt und bringen den Stoffwechsel in Schwung.