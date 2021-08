Corona-Tests bleiben bei uns gratis für alle

Drei Patienten liegen auf der Intensivstation

Währenddessen erhöht sich die 7-Tages-Inzidenz im Bundesland wieder. So lag sie am Mittwoch bei 67,8 – Tendenz steigend. Auch in den Krankenhäusern zeichnet sich eine Steigerung der Belegungszahlen ab. So waren am Mittwoch elf Covid-Patienten stationär im Krankenhaus, drei von ihnen auf der Intensivstation. Davon befinden sich acht Patienten aktuell im Landeskrankenhaus und drei in Schwarzach.