Gibt es bald eine Bürger-Patrouille an der Grenze?

Den täglichen Aufgriffe in seiner Gemeinde will der Bürgermeister von Deutschkreutz, Manfred Kölly, nun nicht länger tatenlos zuschauen. Er will eine Bürger-Patrouillie ins Leben rufen, welche die Flüchtlinge bereits an der Grenze abweist. Außerdem will er als Gemeinde in Verhandlungen mit Ungarn treten.