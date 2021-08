Wiener verursachte Pkw-Unfall und flüchtete

Am Mittwoch in der Früh geriet ein 38-jähriger Wiener auf der Wagrainer Bundesstraße in Fahrrichtung St. Johann in einer Kurve mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw-Lenker aus Zell am See musste ausweichen und touchierte dabei die Leitplanke. Da der Wiener nicht anhielt, fuhr ihm der Pinzgauer (30) hinterher und stoppte das Fahrzeug und öffnete die Türe. Der Wiener riss diese aber wieder zu und fuhr erneut davon. Dabei wurde der Zeller verletzt. Damit war die Situation aber nicht beendet. Der 30-Jährige verfolgte den Unfallgegner erneut und schließlich gelang es ihm diesen bis zum Eintreffen der Polizei anzuhalten.