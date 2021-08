Ohne Heimo auf der Bank zum Aufstieg gezittert

Der Landescup lebt von Überraschungen. Zum Einstieg der Regionalligisten in Runde drei flogen am Dienstag zwei „Große“ raus. Seekirchen verlor das Flachgau-Derby in Hallwang 2:3 – ein Ex-Seekirchner wurde quasi zum „Sargnagel“: Julian Pagitsch hatte den Salzburger-Liga-Klub per Doppelpack (5., 25.) früh in Front gebracht. Und St. Johann, das im ÖFB-Cup mit Dornbirn immerhin einen Zweitligisten rausgeboxt hatte, verabschiedete sich im Derby bei Salzburg-Ligist Altenmarkt klar mit 0:4.