Rad und Auto krachten zusammen

An Kopf und Beinen verletzt wurde ein 29-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag in der Stadt Salzburg. Er krachte mit dem Auto einer 53-jährigen Stadt-Salzburgerin zusammen. Er wrde nach medizinischer Erstversorgung durch einen Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Beide Alko-Tests waren negativ.