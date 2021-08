Dieses Sumpfkrokodil galt bereits als ausgestorben

Tausende Schaulustige im Dorf

Die Sichtung in dem Dorf sorgte in Bangladesch daher für großes Aufsehen und lockte nach Behördenangaben seit Ende Juli rund 15.000 Schaulustige an - obwohl die Behörden über Lautsprecherdurchsagen immer wieder an den geltenden Corona-Lockdown erinnerten. Das gefangene Krokodil wurde zunächst in das Wildtierzentrum in den Sundarbans, dem größten Mangrovenwald der Erde, gebracht. Langfristig soll es aber in einen Zoo umziehen.