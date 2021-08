In Tirol noch viel Unklarheit vor dem Schulstart

Doppelt so viele Kinder im Heimunterricht

Auch in Tirol ist ein Anstieg an „Schulabmeldungen“ zu verzeichnen. Konkret heißt das Anmeldung zum häuslichen Unterricht, also Zuhause. Von 60.500 schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen in Tirol (Vor-, Volks- und Mittelschule sowie Unterstufe der Gymnasien) sind bisher 424 Kinder für den Heimunterricht angemeldet, das sind 0,7 %. Im Vorjahr waren es 232. Warum die Kinder abgemeldet werden, weiß man nicht. Die Vermutung, dass es irgendetwas mit Corona und Impfung zu tun haben könnte, liegt aber nahe ...