Sammelüberweisung von Parkstrafen nicht zulässig

„Ich erhielt die Antwort, dass man Sammelzahlungen mit Angabe von einzelnen Zahlungsreferenzen nicht annehmen könne“, so Herr R. weiter. Es sei nur ein Betrag verbucht, der Rest unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr an ihn rücküberwiesen worden. Die beiden nicht akzeptierten Strafen wurden in weiterer Folge unter neuer Geschäftszahl sowie mit höherer Strafsumme - weil offenbar nicht rechtzeitig eingezahlt - erneut verschickt. Diese hat der Wiener dann einzeln überwiesen. „Es stellt sich die Frage, warum man mich nicht rechtzeitig verständigt hat, dass man nicht im ‚Sammelmodus‘ zahlen kann“, wandte sich der Leser schließlich an die „Krone“.