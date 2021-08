Frau (47) stürzte nach Vollbremsung im O-Bus

Die 47-Jährige stürzte im O-Bus, nachdem dieser eine Vollbremsung hinlegte. Ein bisher unbekannter Radfaher nötigte den Buschauffeur in der Nähe des Ginzkeyplatzes am 9. August kurz vor 18 Uhr zu dem Manöver. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz an der linken Hand und im Kopfbereich. Sie musste von der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht werden. Eine Fahndung nach dem Radfahrer verlief bisher negativ.