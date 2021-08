Wir verlosen Tickets für das große Südsteirerfest!

Am Freitag, dem 20. August, ist es wieder soweit, da geht im Besucherzentrum Grottenhof in Kaindorf an der Sulm das große Südsteirerfest über die Bühne. Ein Musikspektakel der Extraklasse ist garantiert - und mit der „Krone“ können Sie live dabei sein. Wir verlosen insgesamt 50 Tickets!