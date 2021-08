Unwetter verursacht Streckensperre

Die Gleise wurden bei dem Unwetter unterspült und mussten daraufhin von der ÖBB gesperrt werden. Derzeit wird mit Hochdruck an der Behebung der Schäden gearbeitet, am Abend kann die Sperre vermutlich wieder aufgehoben werden. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet, mit längeren Reisezeiten ist zu rechnen. Fahrräder können in den Bussen nicht transportiert werden.