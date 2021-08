Wahl zum Landesdirektor spaltet Koalition

Formal haben die ÖVP-Koalitionspartner Grüne und Neos bei der Bestellung des ORF-Landesdirektors am 16. September nichts mitzureden. Doch natürlich ist es im Chiemseehof ein Thema, wie es in Salzburg nach der heutigen Generaldirektoren-Wahl in Wien (siehe Seiten 4/5) weitergeht.