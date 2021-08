Vor acht Jahren: Salzburgs erstes Bundesliga-Derby

41 Jahre nach dem letzten Salzburg-Derby im Fußball-Oberhaus, damals ein 2:2 zwischen Austria Salzburg und dem SK Bischofshofen in der Nationalliga, und vier Tage nach dem alljährlichen Champions League-Aus, diesmal in Istanbul gegen den türkischen Traditionsverein Fenerbahce, empfingen die Schmidt-Bullen den Neo-Bundesligisten vom Untersberg. Grödig spielte in der ersten Hälfte besser, trat frech auf und ging durch Didi Elsneg (38.) traumhaft in Führung: Der Stürmer vollendete eine Strobl-Flanke per Fallrückzieher! Das Publikum verabschiedete Kampl und Co. mit Pfiffen in die Halbzeit, die aber ihre Wirkung zeigten.