„Postenschacher“: Polit-Sprecher als Direktor?

Neben einem fähigen Mitglied des Lehrerkollegiums hat sich auch Polit-Sprecher Fritz Lengauer - immerhin seit 20 Jahren als Pädagoge freigestellt - um den Direktorenposten der Sportmittelschule Zell beworben. Während über die Vorgänge rund um den umtriebigen Marketingunternehmer wohl nur die wenigsten Bürger in Waidhofen überrascht sind, regt sich trotzdem heftiger Widerstand in Lehrerschaft, Elternforum und bei der örtlichen Opposition. In einem Schreiben wurde auch Bildungsdirektor Johann Heuras gebeten, Postenschacher nicht zuzulassen.