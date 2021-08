Tresordiebe waren in Privatmuseum im Salzkammergut

Die Einbrecher schlugen nachts in der Goiserer Ortschaft Weißenbach zu. Sie drangen gewaltsam in ein privates Museum sowie zwei Betriebe ein. In einem davon stahlen sie einen großen Tresor. Die Kriminellen gingen profimäßig vor. Sie verwendeten für den Abtransport des schweren Panzerschranks eine Sackrodel und anschließend einen Hubwagen. Ob die Einbrecher an den beiden anderen Tatorten etwas erbeutet haben, ist noch nicht geklärt.