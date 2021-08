Hüpfburg, Sandkiste und Co. für den guten Zweck

Am Wochenende hieß es in Saalfelden wieder: Spielen, spielen und wieder Spielen! Beim Daddy’s Day, einem Kinderfest auf 2500 Quadratmetern ließen Hüpfburgen, Riesensandkiste und Kletterturm Kinderherzen höher schlagen. Die Organisatoren freuen sich über den Andrang – und spenden die Einnahmen für Kinder in Not.