Für Festspiele ist internationaler Charme gefragt

Die Landtagsparteien haben klare Vorstellungen, was der oder die Nächste an der Spitze der Festspiele können muss. Die ÖVP, die bei der Besetzung am meisten zu entscheiden hat, verweist auf die Ausschreibung, die im September fertig sein wird. Den anderen Parteien sind Lokalkolorit und Weltgewandtheit wichtig.