Street Art, Sargbar und Selfies mit Engelsflügeln

Workshop für Graffiti

An der Außenmauer des Friedhofs (in der Lastenstraße) gibt es frische Großstadtgraffiti zu bestaunen, die Daniel Rappitsch und weitere Urban Artists extra für den heutigen Tag malten. Rappitsch, bekannt durch seine „CanLab“-Projekte, bietet zudem einen Graffiti-Workshop an (15 Uhr): Die Mauer eines stillgelegten Friedhofgebäudes darf bunt besprüht werden. „Es ist klar, dass das Kunstwerk nicht ewig da sein wird, sondern nur für einen gewissen Zeitraum, solange das Gebäude eben steht“, sagt er. Den „Memento Tag“ im Vorjahr besuchten jüngere und ältere Menschen - und auch solche, die gerade jemanden verloren hatten. Infos: www.barbarafriedhof.at