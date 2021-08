Drogenopfer: Wolfsberger tot in Wohnung gefunden

Am 04.08 gegen 16.00 Uhr wurde ein Mann leblos in seiner Wohnung vorgefunden. Da die Todesursache vor Ort nicht geklärt werden konnte und zahlreiche Suchtmittel in der Wohnung vorgefunden wurden, hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet. Diese wurde am 05.08 durchgeführt und ergab vorerst als Todesursache Lungen- und Hirnödem durch Suchtmittelintoxikation.