Sensation: Windenbergungen bei Nacht bald möglich

Der Grundstein für die ARA-Flugrettung wurde am 30. April 2001 gelegt – damals nahm der noch vom Roten Kreuz Kärnten betriebene Notarzthubschrauber RK 1 in Klagenfurt seinen Betrieb auf. Mittlerweile hat die ARA-Flugrettung ihre Stützpunkte in Fresach und in Reutte (Tirol). Seit der Gründung wurde etwa 32.200-mal Menschen in Not geholfen.