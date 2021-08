Pkw gegen Lkw: Drei Hubschrauber im Einsatz

Am Freitag gegen 14 Uhr fuhr ein 44-jähriger Spittaler mit seinem Lkw auf der Mölltal Straße (B106) von Außerfragant kommend in Richtung Obervellach. Als er nach links in den Ortsteil Flattach abbiegen wollte, wurde er von einem 27-jährigen Pkw-Lenker aus Spittal, der zum Überholen ansetzen wollte, erfasst. „Im Zuge des Überholmanövers mehrerer Fahrzeuge konnte der Pkw-Lenker nämlich nicht mehr abbremsen und prallte in die Seite des nach links abbiegenden Lkw“, berichtet ein Polizist. Das Auto wurde dabei nach links in die Ortszufahrt geschleudert und kam dort zum Stillstand.