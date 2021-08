Nordmazedonien: Beste Taktik für Waldbrandhilfe

Zwar gibt es für Waldbrandeinsätze internationale Standards und Taktiken, doch je nach Land sind die Voraussetzungen naturgemäß völlig unterschiedlich. „Auf dem Balkan sind die Feuerwehr-Einheiten in den Städten halbwegs ausgerüstet, doch im ländlichen Raum wird ein Dorf nach dem anderen den Flammen überlassen“, so die offizielle Erhebung. Für die heimische Unterstützung wurden vor Ort auch perfekte Rahmenbedingungen geschaffen. Eine Zeltstadt mit Wasseranschluss und genügend Abstand zur „roten Zone“ entstand in Windeseile. Aktuell werden mehrere Abschnitte bekämpft. Beobachter sichern die Löschtrupps ab, und die Großwetterlage wird kontrolliert. Die AUA sicherte der Feuerwehr indes einen Charterflug für weitere Einsatzkräfte zu.