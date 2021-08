Amstetten: Generell Tempo 30 in Wohnsiedlungen?

Geht es nach den Neos, soll es künftig in allen Siedlungsgebieten eher gemächlich zugehen. Jedenfalls wird der flächendeckende „30er“ nun ernsthaft debattiert. Bei der regierenden VP war bisher immer nur von einzelnen Zonen die Rede. Außerdem will man Rasern mit mehr Radarkontrollen zu Leibe rücken. In der Vergangenheit hat es nämlich auch in der Mostviertel-Metropole, ähnlich wie in St. Pölten und Wiener Neustadt, immer wieder Vorfälle rund um die Tuner-Szene gegeben. Bis zum Herbst soll ein neues Konzept auf dem Tisch liegen, das dann auch mit den anderen Fraktionen besprochen wird, heißt es.