Keine Bundeshilfen für die Touristiker

Salzburgs Tourismusmanager müssen in der abklingenden Virus-Krise den Gürtel enger schnallen: Allein 2021 fehlen den Touristikern rund 20 Millionen Euro an Nächtigungsabgaben, also Ortstaxen – der Bund will den Ausfall nicht abfedern. „Wir werden weiter kämpfen“, sagt Branchensprecher Stefan Passrugger.