Riese soll für Bulls die Muskeln spielen lassen

Der 26-jährige Kanadier, der zumeist in der ECHL, zuletzt aber beim American Hockey League-Klub San Diego Gulls gespielt hat, soll vorrangig vorm eigenen Tor aufräumen. Und kann seine Muskeln – siehe Internet – auch in Fights spielen lassen. „Er ist ein Crack mit viel Charakter, stellt das Team immer an erste Stelle, spielt sehr körperbetont und steht immer für seine Mitspieler ein“, freut sich Bulls-Trainer Matt McIlvane auf einen weiteren Rollenspieler in der für die neue Saison stark umgekrempelten Mannschaft.