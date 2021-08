Auslaufmodell Gratistest | Kanzler-Verkühlung

Kanzler-Verkühlung. Der Kanzler erkrankt. Der Kanzler wieder gesund. Der Kanzler nochmals außer Gefecht. Der Kanzler wieder gesund: Es waren, sollte man meinen, eigentlich ganz harmlose Meldungen, die aber in den vergangenen Tagen unerwartet hohe Wellen schlugen. Diesen Reaktionen widmet sich heute in der „Krone“ Claus Pándi in seinem Kommentar, den er unter den Titel „Vertrauen und Zweifel“ stellt. Weil in den sozialen Netzen, aber auch in manchen Medien prompt spekulative Zweifel über die möglichen Hintergründe der Erkrankung kursierten. Da fragt sich Pándi, was los sei in einem Land, in dem vieles einfach nicht mehr geglaubt wird, das von offizieller Stelle kommt. Und so resümiert er: „Bis es so weit kommen kann, dass sogar die Nachricht von einer simplen Verkühlung des Kanzlers Misstrauen weckt, muss schon einiges schief gelaufen sein. Darüber sollten jetzt einige, die sich in den Sommerurlaub verabschiedet haben, einmal nachdenken.“ Ja, man fragt sich wirklich, wo wir da gelandet sind!