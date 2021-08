Kulturgüter mit Hightech-Sensoren besser schützen

In Italien fing es an

Ausgangspunkt war die Erdbebenserie in Italien der Jahre 2016 und 2017, wo sogar feine Mauerrisse und Glasbrüche erfasst wurden. In der Ortschaft Accumoli hatte das Zentrum für Sensornetzwerke der Donau-Universität Krems mit dessen Leiter Albert Treytl eine „Schule des Wiederaufbaus“ gegründet.