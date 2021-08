Raubvogel gesellte sich unter Café-Gäste

Liebe Leserinnen, liebe Leser, ungewöhnliche Szenen spielten sich am Donnerstagvormittag in der Bregenzer Innenstadt ab: Dort legte ein junger Uhu eine Zwischenlandung in der Fußgängerzone hin. Die Gäste eines Kaffeehauses in der Nähe staunten nicht schlecht über den gefiederten Gesellen. Dieser wurde erfreulicherweise von einem beherzten Mitarbeiter der Hypo Bank eingefangen. Nun kümmern sich die Profis der Vorarlberger Tierrettung um den Ausreißer. Weniger erfreulich ist ein Blick auf den heimischen Immobilienmarkt. Die seit Jahren immer noch weiter steigenden Preise haben schon viele Vorarlberger dazu gebracht, den Traum vom Eigenheim aufzugeben. AK-Präsident Rainer Keckeis will diese Entwicklung nicht länger hinnehmen und fordert die Politik zum Handeln auf. Was bedeutet das konkret? Keckeis will den Kauf von Baugründen in Zukunft erst dann ermöglichen, wenn ein „direkter Wohnbedarf“ nachgewiesen werden kann. Zudem hofft er auf eine 30-prozentige Besteuerung von Umwidmungsgewinnen. Ob er sich damit durchsetzen kann? Diese und weitere Storys können Sie heute in unserer Printausgabe lesen - und natürlich auch online. Viel Vergnügen dabei wünscht Emanuel Walser