Abwasser statt Nase | Traurige Nachricht

Man werde alles tun, um das Schuljahr so normal wie möglich zu gestalten. So hörte man´s gestern. Allerdings: So hörte man´s auch vor einem Jahr… Wie auch immer: Bildungsminister Heinz Faßmann verkündete jetzt, dass es flächendeckende Schulschließungen im kommenden Schuljahr nicht mehr geben soll. Die Nasenbohrtests sind zwar in den ersten beiden Schulwochen vorgesehen - danach setzt man aber mehr auf andere Methoden wie die Überprüfung des Abwassers. Experten behalten dafür 116 Kläranlagen im ganzen Land im Auge - damit soll das Virus schon Tage vor dem ersten Erkennen der Infektionen nachgewiesen werden können. Möge diese Übung gelingen. Hoffentlich schaffen wir es, die Schulen wirklich offen zu halten.