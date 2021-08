Mit der „Krone“ zum Magier-Paar in die Staatsoper!

Ja richtig! Thommy Ten und Amélie van Tass gastieren am 29. August im Rahmen von „Magic in Vienna“ in der Wiener Staatsoper. Die beiden Österreicher, die zu den erfolgreichsten Magiern der Welt zählen, haben schon an den beeindruckendsten Orten rund um den Erdball Auftritte absolviert. Dazu zählen der New Yorker Broadway oder das Sidney Opera Haus in Australien.