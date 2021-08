Kampfsportler will Bürgermeister-Sessel erobern

„Keine Stichwahl“

Nun will er im Herbst das gerade gewonnene Bürgermeisteramt nicht mehr aus den Händen geben. „Ich hoffe auf einen Sieg im ersten Durchgang – ohne Stichwahl“, meint der Vater einer erwachsenen Tochter. Fit für den bevorstehenden Wahlkampf ist der vielseitige Aktive auf jeden Fall. Seine große Leidenschaft ist der Kampfsport. „Es ist ein Mix aus vielen Kampfkünsten, auch ein altjapanisches Waffentraining ist dabei“, so Kerbl, der auch Obmann der Black-Panthers-Kämpfer in Sierning ist. Vollen Einsatz verlangt er auch von seinen Parteikollegen. Erstmals wird die Vergabe der Mandate an erreichte Vorzugsstimmen geknüpft. Für den Einzug ins Ortsparlament gilt es, mindestens 45…persönliche Vorzugsstimmen zu erobern.